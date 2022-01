André Ventura satisfeito com resultados do partido, diz que vitória do PS será má para o país

O presidente do Chega, André Ventura, manifestou-se este domingo satisfeito com os resultados do partido apontados pelas primeiras projeções das televisões, mas lamentou a vitória do PS, que disse ser má para o país.

"Positivo para o Chega, mau para o país se António Costa voltar a ser primeiro-ministro. Vamos aguardar a evolução das votações", disse André Ventura.

O presidente do Chega, que chegou ao Hotel Marriot, em Lisboa, onde o partido acompanha a noite eleitoral, pelas 20:30, saiu do carro de sorriso no rosto e, mostrando-se cauteloso, começou por sublinhar os resultados apontados pelas primeiras projeções das televisões.

As projeções dos resultados eleitorais divulgadas por RTP, SIC, TVI e CMTV dão a vitória ao PS nas eleições legislativas de hoje, com entre 36,6% e 42,6% dos votos, seguindo-se o PSD, com entre 26,7% e 32,7%, e o Chega com entre 3,8% e 8,5%.

"Hoje podíamos ficar felizes com o crescimento do Chega, e ficamos porque as pessoas perceberam a mensagem", disse André Ventura, apontando, por outro lado, que a vitória do PS como "um dado menos positivo"

"Aparentemente, António Costa renovará uma maioria para poder governar. Portanto, eu diria que temos uma boa notícia e uma má notícia", explicou.

André Ventura, que chegou ao "quartel-general" do partido para esta noite depois de ter estado na missa, disse também que ainda não teve oportunidade de avaliar as projeções divulgadas pelas televisões pelas 20h00, e que iria reunir com a sua equipa para esse trabalho, estando previstas declarações depois das 22h00.

Para já, a sala onde vai decorrer a noite eleitoral é ocupada essencialmente por jornalistas, não havendo ainda sinal de militantes do partido no interior.