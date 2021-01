O debate entre André Ventura, do Chega, e Tiago Mayan, do Iniciativa Liberal, tornou-se desde cedo num catálogo de adjetivos dos dois candidato às eleições presidenciais. Mayan apelidou Ventura de “troca tintas porque muda permanentemente de posição” e o deputado do Chega acusou o adversário de ser o “travesti da direita”.









“André Ventura está a proclamar a sua plataforma de deputado e plano de acesso ao poder”, atirou o candidato do Iniciativa Liberal, frisando depois a diferença principal entre ambos: o facto de Ventura não querer ser o Presidente de todos os portugueses, desvalorizando as minorias. “Fico estupefacto por alguém aparecer num debate e dizer eu sou de direita, mas coitadinhas das minorias”, retorquiu o parlamentar do Chega, apelidando Mayan de ser “um travesti de direita”.

Quanto à TAP, o candidato do Iniciativa Liberal defendeu que devia ser criado um limite às verbas injetadas. Ventura defendeu a reestruturação. “Para Ventura, é mais prioritário fechar a torneira de 15 milhões de RSI para ciganos do que de 4 mil milhões para a TAP”, ironizou Mayan.