u O presidente reeleito do Chega, André Ventura, assumiu este domingo que a conquista do Governo é o “único objetivo” do partido e reafirmou que só o povo português pode traçar as linhas vermelhas de eventual Governo de direita.



“Garanto-vos que vamos lutar rua a rua, terra a terra deste País até sermos Governo de Portugal e vencermos o Governo de António Costa neste País, porque António Costa já chegou ao fim”, afirmou.









