Angola e Portugal assinam na segunda-feira protocolo de coesão territorial

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, participa na segunda-feira em Luanda nas celebrações do Dia de Portugal e vai assinar durante a visita um protocolo que prevê, entre outras ações, a institucionalização de um Fórum de Coesão Territorial.

Segundo um comunicado do ministério angolano da Administração do Território (MAT), o protocolo engloba ações de formação, cooperação Institucional e acompanhamento e monitorização do processo de descentralização administrativa.

Está também prevista a partilha de experiências no domínio da implementação de programas de coesão económica e social, bem como a definição de políticas públicas de desenvolvimento territorial e promoção do desenvolvimento local.

Consta também do protocolo ações direcionadas para programas que garantam a qualidade eficiência e competitividade dos territórios, redução das assimetrias locais e desenvolvimento do território e valorização do Interior.

A ministra deverá abordar com o ministro da Administração do Território, Dionísio da Fonseca, questões como o incremento da concertação política mútua e a consolidação das relações de cooperação com vista a fortalecer a parceria estratégica no domínio da coesão territorial.

À tarde, Ana Abrunhosa participa, na Escola Portuguesa de Luanda, nas Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, com um concerto da fadista Ana Moura.