ANMP fala em "equívoco" de Rui Moreira sobre "entendimento" com Governo

Autarca considera o acordo fechado com o Governo sobre descentralização "inaceitável".

Por Lusa | 11.07.18

O presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) classificou esta quarta-feira de "equívoco" a "perceção" e "avaliação" que o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, fez sobre o "entendimento" com o Governo sobre descentralização.

"Certamente existiu algum equívoco na perceção e avaliação que vossa excelência faz do que está em causa neste momento e nesta temática tão relevante para os municípios portugueses", lê-se na "carta resposta" que o presidente da ANMP, Manuel Machado (PS), enviou ao presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e à qual a Lusa teve hoje acesso.

Rui Moreira, independente, revelou no sábado que ia levar no próximo dia 24 à reunião do executivo camarário uma proposta de saída do município da ANMP, por considerar "inaceitável" o acordo fechado com o Governo sobre descentralização.