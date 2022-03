O Ministério Público do Porto deduziu acusação contra o ex-presidente da Câmara Municipal de Vinhais, um empresário, o reitor do antigo seminário do concelho e uma sociedade. Vão responder por participação económica em negócio, prevaricação, corrupção ativa e abuso de confiança.Em causa está um esquema relacionado com a venda dos terrenos que pertenciam à Igreja, negócios que acabaram por lesar também a autarquia, então liderada por Américo Pereira. Os crimes ocorreram entre 2006 e 2015 e os arguidos conseguiram obter valores ilícitos de 1 milhão e 170 mil euros “relativos à valorização dos terrenos e às quantias que se apropriaram”.