Antigo deputado Francisco Mendes da Silva deixa o CDS-PP

O antigo deputado do CDS-PP Francisco Mendes da Silva desfiliou-se do CDS-PP por entender que deixou "de ser útil" ao partido, que "deixou de querer ser um instrumento relevante e autónomo" dos princípios que defende.

"Devo aos viseenses a informação de que renunciei ao mandato de membro da Assembleia Municipal de Viseu. Fi-lo porque, em momento anterior, solicitei a minha desfiliação do CDS-PP, partido em cujas listas me candidatei ao referido mandato", escreveu, numa publicação na rede social Facebook.

No texto, Francisco Mendes da Silva diz que não sai do partido "desiludido nem em conflito pessoal com quem quer que seja".