Antigo dirigente do CDS Pires de Lima diz que adiamento do congresso é "ato de incoerência"

O antigo dirigente do CDS António Pires de Lima afirmou hoje à Lusa que o adiamento do congresso do partido é "sobretudo um ato de incoerência" e espera que haja "algum conselheiro com lucidez de Pirro".

O antigo ministro salientou que "este congresso já estava marcado e as datas que foram escolhidas dentro de quatro semanas são perfeitamente compatíveis com a marcação de eleições, venha a acontecer essa marcação em janeiro ou em fevereiro".

Por isso, "a possibilidade de um adiamento do congresso é sobretudo um ato de incoerência de quem já tinha marcado este congresso e de quem apela sistematicamente à liberdade de escolha dos cidadãos, na educação, à liberdade na saúde, à liberdade na segurança social, para depois, quando é o seu poder e aquilo que o seu poder representa que pode estar em causa no partido, sonegar a liberdade de escolha aos militantes do CDS a liberdade de poderem decidir com que presidente e com que direção querem ir a eleições", prosseguiu António Pires de Lima.