Antigo ministro do PS defende suspensão do mandato de Miguel Alves

de arrendamento que Miguel Alves assinou enquanto desempenhava as funções de presidente da Câmara de Caminha.Em declarações à Renascença, o ex-ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território, defende que "se houver possibilidade nos termos constitucionais, se devia fazer a suspensão do exercício de funções [de Miguel Alves] até que tudo estivessse devidamente enquadrado e esclarecido".

O antigo deputado socialista João Cravinho sugeriu, esta segunda-feira, a suspensão do mandato do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, devido ao caso do contrato-promessa