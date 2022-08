O ex-ministro do PS João Cravinho afirmou que um aeroporto na margem Sul do Tejo “é uma imposição dos grandes interesses financeiros”, mas que “dificilmente haverá uma solução que não seja a do Montijo”.Em entrevista ao ‘Público’, o atual engenheiro civil defendeu que a construção do novo aeroporto seja elaborada na Ota, devido ao facto de a sua localização, no concelho de Alenquer, dar mais coesão territorial ao País. Construir o aeroporto na margem Sul do Tejo é a “escolha mais saloia que pode passar pela cabeça de quem tenha uma noção do possível papel de Portugal na União Europeia”, afirmou o antigo ministro.