Antigo Secretário de Estado dos Transportes ouvido em tribunal no âmbito da Operação Marquês

O antigo Secretário de Estado dos Transportes, Sérgio Monteiro, vai ser ouvido em tribunal esta quarta-feira no âmbito do processo Operação Marquês.Na sua chegada ao tribunal disse aos jornalistas que "não estava surpreendido por ser chamado" pelo juiz Ivo Rosa, que considera que o antigo governante tem conhecimento direto sobre a obra do TGV que ia ligar o troço entre Poceirão e Caia. A obra não chegou a avançar e o Estado terá de pagar uma indemnização de cerca de 150 milhões de euros ao grupo Lena.Em janeiro de 2020 será ouvido o primo de José Sócrates e no fim desse mês segue-se o debate instrutório, para decidir quem vai a julgamento.