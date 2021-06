O Ministério Público acusou esta terça-feira de corrupção o antigo deputado e ex-vereador do PS na Câmara de Barcelos Domingos Pereira, por alegadamente ter recebido 10 mil euros em troca de um emprego no município.





Uma nota publicada pela Procuradoria-Geral Regional do Porto refere que Domingos Pereira está acusado da prática de um crime de corrupção passiva de titular de cargo político agravado. O Ministério Público considerou indiciado que o arguido desempenhava as funções de vereador da Câmara Municipal de Barcelos (distrito de Braga) em regime de não permanência, tendo a seu cargo, entre outras matérias, decidir todos os assuntos relacionados com a gestão dos Recursos Humanos da autarquia.

A mesma nota informativa refere que, em 25 de janeiro de 2016, uma mulher, também arguida no processo, procurou Domingos Pereira no seu gabinete, dizendo-lhe que queria que o seu filho, que estava em funções no município no âmbito de um contrato de emprego-inserção, ficasse, findo o contrato, ao serviço do município. A mulher terá dado ao vereador, num envelope, 10 mil euros em notas, “como compensação”.