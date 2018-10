Antigo vice-presidente do grupo parlamentar do PS alvo de buscas por negócio com irmão

Ricardo Rodrigues foi constituído arguido por crimes de participação económica em negócio e abuso de poder.

Por Tânia Laranjo | 10:23

Segundo o que o CM sabe, ainda não há previsão para a detenção de Ricardo Rodrigues. Recorde-se que Ricardo Rodrigues também esteve envolvido numa polémica em 2010, tendo sido julgado em 2017 pelo alegado roubo de um gravador a um jornalista da Sábado, no Parlamento.

Ricardo Rodrigues, presidente da Câmara de Vila Franca do Campo, nos Açores, e antigo vice-presidente do grupo parlamentar do PS, está a ser alvo de buscas durante a manhã desta terça-feira.De acordo com informações recolhidas pela SÁBADO , a Polícia Judiciária está a fazer buscas ao gabinete e casa do autarca e a casa do seu irmão, Luís Rodrigues.