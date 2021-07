Ao minuto Atualizado a 21 de jul de 2021 | 15:02

14:33 | 21/07 Lusa Ordem dos partidos Depois da intervenção inicial do primeiro-ministro, António Costa, que poderá durar até 40 minutos, os partidos terão direito a pedidos de esclarecimento e intervenções, pela seguinte ordem: PSD, PS, BE, PCP, CDS-PP, PAN, PEV, Chega e Iniciativa Liberal (IL).

14:33 | 21/07 Lusa António Costa abre debate O primeiro-ministro abre o debate sobre o Estado da Nação, na Assembleia da República, e durante quatro horas vão ser analisados temas como a situação pandémica da Covid-19, a atuação do Governo e resposta dada à crise causada pela pandemia, os apoios às empresas e às famílias ou o desgaste do Governo serão temas de destaque.

Tem lugar esta quarta-feira no Parlamento o debate do Estado da Nação, onde o Governo liderado por António Costa, assim como os partidos e deputados não-inscritos com assento parlamentar, vão discutir a atual situação do País.Este debate, que começa pelas 15h00 contará com a ausência de Rui Rio, quedevido à morte de um familiar.