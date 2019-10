António Costa abre debate do programa do Governo no parlamento esta quarta-feira

O primeiro-ministro abre na quarta-feira, na Assembleia da República, o debate do programa do XXII Governo Constitucional, cabendo pela parte do executivo ao ministro de Estado e Negócios Estrangeiros, Santos Silva, a intervenção de encerramento na quinta-feira.Fonte oficial do executivo, adiantou à agência Lusa que, ao longo dos dois dias de debate, serão também colocados na linha da frente "os três ministros coordenadores das áreas transversais do Governo: alterações climáticas, demografia, combate às desigualdades e transição digital".Desta forma, para falarem sobre os "desafios estratégicos" identificados no programa do Governo, vão falar os ministros do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e de Estado e da Economia; Pedro Siza Vieira.O XXII Governo Constitucional foi empossado no sábado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, durante uma cerimónia que decorreu no Palácio Nacional da Ajuda.O programa do Governo tem 191 páginas, apresenta uma estrutura semelhante à do programa eleitoral do PS, mas difere da tradicional organização temática por ministérios que caracterizou os documentos de outros executivos.Após um capítulo com quatro objetivos de curto e médio prazo - denominado "Boa Governação: Contas certas e convergência, investimento nos serviços públicos, melhoria da qualidade da democracia e valorizar as funções de soberania" - o programa está depois dividido por quatro áreas temáticas: alterações climáticas, demografia, desigualdades, e sociedade digital.