António Costa admite já ter fumado estupefacientes

Primeiro-ministro fez revelações inéditas no 5 Para a Meia Noite, na RTP.

residente da Comissão Europeia estivesse bêbedo e afirma que se notava que eram apenas algumas dores.



No final do jogo, Costa admite que aquela foi a entrevista mais divertida que lhe fizeram e ligou, em direto, para Mário Centeno após insistência de Filomena Cautela.



"Venha porque não fazem aquelas perguntas que nos costumam fazer", afirma o primeiro-ministro, convidando Centeno a ir ao 5 Para a Meia Noite.





O primeiro-ministro esteve esta quinta-feira no 5 Para a Meia Noite, na RTP, e revelou-se muito animado.Num jogo em que Filomena Cautela, a apresentadora do programa, faz várias perguntas em que os convidados têm de responder "eu nunca" ou "oh yeah", António Costa admitiu já ter fumado estufacientes.Com um ar divertido, o político não disse nada fazendo apenas um gesto com a mão desvalorizando o facto.Além desta confidência, o primeiro-ministro afirmou ainda que mentiu "uma única vez" ao responder a uma pergunta de uma jornalista, mas que em entrevistas nunca mente.Ainda durante a entrevista, Cautela perguntou a Costa se Juncker estava mesmo alcoolizado. O primeiro-ministro negou que o p