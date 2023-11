“Peço desculpa aos portugueses.” Foi desta forma que o primeiro-ministro, António Costa, iniciou este sábado uma comunicação ao País, dizendo-se “envergonhado” pela descoberta de envelopes com dinheiro vivo, num montante de cerca de 78 mil euros, no espaço de trabalho do seu chefe de gabinete, Vítor Escária, um dos arguidos no caso ‘Influencer’.









Ver comentários