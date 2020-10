A discussão do Orçamento do Estado (OE) para 2021 na generalidade ficou esta terça-feira marcada pelas ‘juras’ de amor do primeiro-ministro ao PCP e pela colagem do chumbo do Bloco à imagem da demissão “irrevogável” – que nunca se concretizou – de Paulo Portas no Governo PSD/CDS, em 2013.