António Costa agradece à Madeira estar disponível para receber doentes Covid do continente

O primeiro-ministro telefonou esta sexta-feira ao presidente do Governo Regional da Madeira para lhe agradecer o apoio no acolhimento de doentes do continente em unidades de cuidados intensivos, considerando tratar-se de um gesto significativo de solidariedade.

Três doentes dos cuidados intensivos de hospitais de Lisboa vão ser transferidos esta sexta-feira à tarde para o hospital Nélio Mendonça, no Funchal, na sequência da disponibilidade manifestada pelo Governo da Madeira para receber doentes de Covid-19 do continente.

É um gesto muito significativo do espírito de unidade e solidariedade nacional com que temos de enfrentar esta pandemia. — António Costa (@antoniocostapm) January 29, 2021







"É um gesto muito significativo do espírito de unidade e solidariedade nacional com que temos de enfrentar esta pandemia", escreveu António Costa no Twitter, reforçando que telefonou ao presidente do Governo Regional da Madeira "agradecendo o apoio do Serviço Regional de Saúde da Madeira para o acolhimento de doentes do continente em unidades de cuidados intensivos".







Recorde-se que medida surge na sequência da "sobrecarga" existente nos hospitais nacionais.