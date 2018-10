Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Costa anuncia concurso para pediatria oncológica do Hospital de S. João

Primeiro-ministro diz ainda não haver datas.

Por Lusa | 13:33

O primeiro-ministro disse esta quarta-feira que o reforço do orçamento da Saúde permitirá "avançar com o lançamento" do concurso para a nova ala pediátrica do Hospital de S. João, mas a ministra da tutela afirmou ainda não haver ainda data.



"É graças a este reforço [no Orçamento] que vai ser possível lançar cinco novos hospitais, um conjuntos de obras em hospitais importantes (...) e vamos, por exemplo, poder avançar com o lançamento do concurso para nova ala pediátrica [no Hospital de S. João]", disse António Costa, a discursar na inauguração de uma nova unidade de saúde em Baguim do Monte, Gondomar, distrito do Porto.



Confrontada com as declarações do chefe do executivo, a nova ministra da Saúde disse que não há ainda data para lançar a obra referida por António Costa.



"Não, não tenho data para esse concurso porque não avançarei com datas que não tenho a certeza de poder cumprir e que não estão nas estritas mãos do Ministério da Saúde. Estão nas mãos de um conjunto de profissionais que estão empenhados em responder o melhor e mais depressa possível às necessidades de longa data do Hospital de S. João", afirmou Marta Temido.