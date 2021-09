António Costa anuncia luto nacional de três dias pela morte de Jorge Sampaio

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta sexta-feira, três dias de luto nacional, entre sábado e segunda-feira, pela morte do antigo Presidente da República, Jorge Sampaio.O primeiro-ministro destacou o sentido cívico, militância e convicção com que Jorge Sampaio desempenhou múltiplas funções, desde a liderança do movimento estudantil contra a ditadura, a Presidência da República e o auxílio aos refugiados sírios.

Jorge Sampaio, antigo secretário-geral do PS (1989/1992) e Presidente da República (1996/2006), morreu hoje aos 81 anos, no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, onde foi internado no dia 27 de agosto, com dificuldades respiratórias.

Na sua declaração, feita a partir de São Bento, António Costa, que foi um dos dirigentes socialistas mais próximos de Jorge Sampaio, considerou que o antigo Presidente da República exerceu sempre as suas funções políticas "com o mesmo sentido cívico de militância e convicção com que em 1962 assumiu a liderança do movimento estudantil de combate à ditadura".