António Costa anuncia que Portugal recebeu 273 afegãos ligados a carreiras musical ou artística

O primeiro-ministro assinalou que Portugal recebeu esta segunda-feira 273 cidadãos afegãos, na sua maioria com carreira musical e artística, após uma operação em articulação com os amigos do Instituto de Música Nacional do Afeganistão.

Este novo acolhimento por parte de Portugal de cidadãos afegãos foi divulgado por António Costa na sua conta oficial na rede social Twitter.

"É com enorme alegria e espírito de solidariedade internacional que recebemos hoje em Portugal 273 cidadãos afegãos, numa operação em articulação com [os amigos] do Instituto de Música Nacional do Afeganistão (ANIM)", escreveu o líder do executivo.