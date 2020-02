António Costa: Aprovação do OE2020 é "meio caminho andado" para legislatura correr bem

O secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta quinta-feira que está "meio caminho andado" para que a legislatura corra bem com a aprovação, no primeiro ano, do "melhor Orçamento de sempre" do seu executivo.

"Sendo este o primeiro Orçamento da legislatura, era muito importante começar bem a legislatura. Porque começar bem a legislatura é meio caminho andado para que a legislatura corra bem", afirmou.

Falando em Braga, numa sessão de "prestação de contas" aos militantes do PS, António Costa sublinhou que o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) tem tudo o que os anteriores tinham introduzido e contempla "novos avanços".

"Ao contrário do que alguns receavam, não tem uma única medida de retrocesso de qualquer dos avanços alcançados nos últimos quatro anos. Ao contrário do que alguns receavam, não nos faz ficar parados ou a marcar passo", referiu.