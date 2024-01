António Costa arranca com o TGV e dá os louros a Pedro Nuno Santos

“Se tem alguma coisa a dizer, fale agora ou cale-se para sempre”, foram as palavras do primeiro-ministro antes de carregar no botão que lançou na sexta-feira o concurso para a construção do primeiro troço da linha de alta velocidade, que liga o Porto a Oiã (Aveiro). Na sede da Infraestruturas de Portugal, em Almada, António Costa deu os louros a Pedro Nuno Santos, que chamou de “grande impulsionador deste projeto” nos tempos em que era ministro das Infraestruturas, e elogiou Pedro Marques, que também ocupou o cargo.









Ver comentários