O primeiro-ministro, António Costa, evocou na segunda-feira o 25 de Abril em Portugal nas cerimónias dos 50 anos do golpe de Estado de Augusto Pinochet, que derrubou a democracia chilena e levou à morte de Salvador Allende, Presidente chileno democraticamente eleito. Defendeu ainda que as ditaduras têm sempre um fim e assinou um compromisso pela democracia no Mundo.









