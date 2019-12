Mário Centeno já entregou o Orçamento de Estado para 2020 na Assembleia da República. O documento será apresentado na manhã desta terça-feira.O primeiro-ministro, António Costa, anunciou durante a noite desta segunda-feira, através da rede social Twitter, que acabou de assinar a proposta do Orçamento do Estado para 2020, um documento que diz ser "de continuidade".

"Acabei de assinar a proposta do Orçamento do Estado para 2020. Será um Orçamento de continuidade, bem atento às necessidades do presente e apostado em construir o futuro, desde logo pela prioridade dada aos jovens e ao objetivo de inverter a tendência demográfica", escreveu António Costa às 22h25.





Acabei de assinar a proposta do Orçamento do Estado para 2020. Será um Orçamento de continuidade, bem atento às necessidades do presente e apostado em construir o futuro, desde logo pela prioridade dada aos jovens e ao objetivo de inverter a tendência demográfica. #oe2020 pic.twitter.com/0SYeezs4gA — António Costa (@antoniocostapm) December 16, 2019

O Governo aprovou no sábado a proposta orçamental para o próximo ano, numa reunião do Conselho de Ministros que durou quase 10 horas.