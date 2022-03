O primeiro-ministro, António Costa, vai acumular as funções de ministro dos Negócios Estrangeiros por dois dias, entre 28 e 29 de março, devido à saída de Augusto Santos Silva para assumir a presidência da Assembleia da República e ao contexto de guerra na Ucrânia. A decisão é do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que esta quinta-feira anunciou que vai “proceder à nomeação interina do primeiro-ministro”.