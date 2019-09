António Costa avisa PSD que “não há plano B”

O secretário-geral do PS criticou as dúvidas do PSD sobre a localização no Montijo do novo aeroporto de Lisboa. "Não há plano B", afirmou António Costa no final de um almoço, em Lisboa, promovido pela Confederação do Turismo de Portugal."Qualquer outra solução comprometeria muito fortemente a dinâmica de crescimento do turismo. Temos de desenvolver uma linha de trabalho que não devolva o País à incerteza do que vai acontecer a seguir", alertou Costa, considerando essencial que não se desfaça o consenso político alcançado no parlamento sobre a solução para complementar o aeroporto da Portela.O primeiro-ministro apelou a que, após décadas de impasse, se seja claro e que não existam "hesitações" ou "criatividades" sobre infraestruturas tão importantes para o País como esta. As críticas do líder do PS tiveram como alvo o programa eleitoral social-democrata que propõe a reapreciação de Alcochete para a localização do novo aeroporto."Não posso deixar de manifestar muita apreensão quando vejo o principal partido da oposição a apresentar, não só novas dúvidas existenciais sobre os projetos de alta velocidade (ferroviária), mas, sobretudo, a colocar em causa a opção já tomada para que o desenvolvimento da capacidade aeroportuária de Lisboa seja complementada com o aeroporto do Montijo", avisou Costa."Novas hesitações seriam uma fortíssima ameaça à continuidade da atividade turística do País e ao crescimento deste setor fundamental para gerar emprego e dinamizar outras atividades económicas", alertou o chefe de Governo perante os membros da Confederação de Turismo de Portugal que promove um ciclo de debates com líderes partidários a propósito das próximas eleições legislativas. António Costa foi o primeiro convidado, seguindo-se Rui Rio, do PSD e Assunção Cristas, do CDS.O programa eleitoral do PSD para as eleições legislativas propõe uma "reapreciação da solução Alcochete" para o novo aeroporto de Lisboa mesmo que, para isso, seja necessário "uma renegociação das condições contratuais da concessão" com a ANA-Aeroportos de Portugal que, em janeiro, assinou com o Governo um contrato no montante de 1,15 mil milhões de euros para transformar, até 2028, a base aérea do Montijo.O líder do PSD, Rui Rio, acusou esta segunda-feira o PAN, num debate na RTP com André Silva, porta-voz deste partido, de ter uma "visão fundamentalista" nas matérias que dizem respeito à defesa dos animais. Durante o debate, Rio frisou que a primeira lei neste âmbito, de 1995, foi de iniciativa social-democrata.Já André Silva acusou o PSD de não ter no seu programa "uma única proposta para a proteção animal".