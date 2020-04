António Costa avisa que pode ser dado um “passo atrás” caso as coisas corram mal

O primeiro-ministro avisou esta segunda-feira que "se as coisas começarem a correr mal" com a pandemia vai haver recuos nas medidas de desconfinamento.

"Se as coisas começarem a correr mal, nós temos de dar um passo atrás. Daremos sempre os passos que forem necessários para proteger a segurança. Esperamos que sejam para a frente, mas se tiverem de ser para trás, assim serão", afirmou António Costa após visitar uma empresa de confeções em Paços de Ferreira e a fábrica de pneus Continental, em Famalicão.

O chefe do Governo alertou ainda que, durante o desconfinamento, os portugueses terão de manter a "autodisciplina". "Isto só vai correr bem se as pessoas se sentirem seguras, se tiverem confiança e a disciplina de ajudarem os outros a sentirem-se seguros", acrescentou.

Com o possível fim do estado de emergência, António Costa relembrou ainda que a distância social é para manter. "Aquilo que nós sabemos é que é nosso dever ter estas normas de afastamento uns dos outros, usar as máscaras quando estamos em proximidade, porque isso é um risco, diga a Constituição o que diga, haja ou não haja estado de emergência", disse.

Também o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, acompanhou o primeiro-ministro e insistiu que, no regresso ao trabalho, "as regras de higiene, saúde e segurança têm de ser mais exigentes".

Caso o Presidente da República não proponha a renovação do estado de emergência, o Parlamento poderá debater já nesta quinta-feira "o relançamento da economia pós-Covid-19", a pedido do Governo.





