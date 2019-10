António Costa 'chuta' Sócrates e caso Tancos para canto e garante que só o furacão Lorenzo o preocupa

O líder do PS aproveitou o embalo de uma arruada composta em Cacilhas, Almada, para garantir que o único furacão que preocupa o Governo é o que se aproxima dos Açores. António Costa evitou o artigo de opinião de José Sócrates e foi duro com o presidente do PSD."Tancos é uma atualidade da Justiça e não da política", começou por dizer o socialista, frisando depois que "há um furacão que é muito ameaçador e, esse sim, é atualidade política". Questionado diretamente sobre as críticas de Sócrates, foi taxativo: "Isso é um tema que está fora da minha campanha." E, esticando a crítica a Rui Rio, foi mais longe: "Quem fala de outros temas que não o que se propõe fazer é porque não tem mesmo mais nada que fazer."Já sobre o bate-boca quanto às contas sociais-democratas, o líder socialista rejeitou "o pingue-pongue". "A escolha que temos de fazer agora é entre um governo com o PS ou sem o PS." "Rui Rio teve muitas oportunidades de apresentar uma alternativa ao País e falhou."De manhã, Costa esteve reunido com a AHRESP, com quem quer trabalhar numa solução para o arrendamento e para o salário mínimo.