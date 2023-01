António Costa lamentou “profundamente” os problemas na “vida interna do Governo” e reconheceu que o executivo “deve tomar a lição”. Os casos que abalaram o Governo estiveram esta quarta-feira em destaque no debate sobre política geral.



André Ventura confrontou Costa com a detenção por suspeita de corrupção do presidente da Câmara de Espinho e com a ida da ex-secretária de Estado Rita Marques para uma empresa a quem concedeu benefícios fiscais quando era governante.









