António Costa considera "muito provável" Portugal recorrer a mais verbas do PRR devido à inflação

O primeiro-ministro considerou esta quarta-feira "muito provável" que Portugal recorra a mais verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) devido à inflação, para permitir "cobrir os custos" de instituições de solidariedade social ou de municípios.

"Em função da evolução da inflação, é muito provável que iremos recorrer a verbas ainda não utilizadas do PRR, para permitir cobrir os custos, designadamente com as IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social) ou os municípios, que estão a tentar contratar hoje a um preço superior àquele que estava inicialmente previsto", declarou.

António Costa discursava no antigo Picadeiro Real, em Lisboa, no âmbito de um ponto de situação sobre o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) feito pelo Governo ao Presidente da República, em que também participou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.