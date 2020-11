António Costa considera que União Europeia está "a convergir para o mesmo tipo de medidas" para travar a Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, falou ao país, após reunião extraordinária do Concelho Europeu, e avançou que os Estados-membros estão "sensivelmente todos a convergir para o mesmo tipo de medidas para travar a Covid-19".António Costa salientou que a aprovação do Orçamento da União Europeia é importante nesta segunda vaga devido aos impactos económicos que a pandmeia da Covid-19 está a causar, em resposta a uma pergunta acerca do veto da Hungria e da Polónia ao orçamento europeu.Sobre a reunião do Concelho Europeu Costa avançou que "não houve discussão sobre medidas em concreto mas com a aproximação do Natal pode haver necessidade de medidas em conjunto" para os Estados-membros, mas considerou que é cedo para se falar no Natal.