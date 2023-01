A criação de um circuito para "garantir maior transparência e confiança de todos no momento da nomeação" de membros do Governo vai ser proposta ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo primeiro-ministro, António Costa, que desta forma admitiu esta quinta-feira, no Parlamento, que o sistema de escrutínio dos futuros governantes tem de ser melhorado.