A liberdade e a democracia não estão imunes a ameaças e é preciso agir contra o populismo, as desigualdades, a corrupção, o medo e o ódio”, afirmou esta quarta-feira António Costa, fazendo lembrar a situação da Ucrânia, que vivia em democracia antes de ser invadida pela Rússia. Costa, que falava na sessão solene de abertura das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que se realizou no Pátio da Galé, em Lisboa, disse ainda que “o primeiro dever dos democratas é defender, aperfeiçoar e reforçar a democracia”.









Por seu lado, Marcelo Rebelo de Sousa salientou: “Aquilo que mais importa é o simbolismo da vitória da democracia sobre a ditadura. A Constituição democrática já durou muito mais do que a antiga Constituição antidemocrática.”

“O percurso que hoje principia não pode ficar na contemplação do passado, tem de ir mais longe”, acrescentou o chefe de Estado.





Marcelo considerou também que está nas mãos dos portugueses fazer com que os 50 anos do 25 de Abril “sejam sementes do futuro e não apenas revivalismo do passado”. E, precisamente a pensar no futuro, mais concretamente no dia 25 de Abril de 2074, foi colocada no palco uma “cápsula do tempo”, pequena estrutura em cortiça na qual foram depositados objetos e que apenas será aberta nos 100 anos da democracia.

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, defendeu esta quarta-feira que é necessário atrair mais jovens para uma “participação convencional” na política e no sistema partidário, para que as as suas preocupações sejam ouvidas.





A condecoração de 30 militares de Abril que decorreu durante a cerimónia deveria ter demorado cerca de uma hora, mas acabou por realizar-se em apenas 15 minutos, o que antecipou as intervenções das três maiores figuras do Estado: o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República e o primeiro-ministro. A cerimónia de abertura das comemorações do 25 de Abril acabou assim por ser muito mais rápida do que o previsto.