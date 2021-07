O primeiro-ministro, António Costa, enviou esta sexta-feira uma mensagem de "orgulho e "confinaça" a toda a equipa de Portugal nos Jogos Olímpicos Tóqui2020."Acreditamos na vossa vontade de vencer", diz António Costa numa publicação no Twitter.

No dia de arranque oficial dos @JogosOlimpicos #Tokyo2020 envio uma mensagem de orgulho e confiança a toda #EquipaPortugal. Vestem as cores da nossa bandeira e percorre-vos no sangue a coragem, a determinação e a dedicação. Acreditamos na vossa vontade de vencer. #LetsGoPortugal