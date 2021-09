António Costa desafia jovens a regressar ao país onde "são muito bem vindos"

O secretário-geral do PS, António Costa, desafiou este sábado, em Vila Real, os jovens que emigraram a regressar a Portugal, salientando que "são muito bem vindos" e que terão "mais apoios" se voltarem para as regiões do Interior.

"Agora que estamos a virar a página da pandemia, agora que começamos a caminhar para a normalidade e graças à vacinação a ter a pandemia controlada e agora que circulação à escala global se começa a retomar, é mesmo a altura de dizermos de novo aos jovens que partiram voltem porque são muito bem-vindos", afirmou o também primeiro-ministro.

António Costa acrescentou ainda que se os jovens "voltarem para as regiões do Interior terão mais apoio", no âmbito do programa Regressar, pois é neste território que "o esforço demográfico é mais necessário".