António Costa destaca "boas notícias" do BCE para a economia europeia

O primeiro-ministro, António Costa, destacou esta quinta-feira, em Bruxelas, duas "boas notícias" do Banco Central Europeu (BCE), caso do reconhecimento da redução da inflação e a manutenção das taxas de juro.

Referindo-se a uma "dupla boa notícia", o primeiro-ministro realçou que "a primeira é o BCE reconhecer que há uma tendência sustentada da redução da inflação" e a segunda do banco central é a da decisão de "não aumentar de novo as taxas de juro".

A manutenção das taxas de juro, salientou o chefe do executivo português, "é um bom princípio" para que o debate que os líderes da União Europeia terão, na sexta-feira, com a presidente do BCE, Christine Lagarde, possa decorrer "num clima distinto daquele que tem sido feito até agora".

"Eu acho que é um bom sinal que reforça a confiança no futuro das economias", disse ainda, adiantando espera que "esta pausa seja a que antecede a redução progressiva das taxas de juro".

António Costa lembrou ainda que há um ano, a taxa de juro estava na ordem do 10%, tendo, entretanto, entrado numa trajetória descendente até aos atuais 3,6%.

O líder do Governo referiu, por outro lado, que neste momento há outro tema "muito crítico" do ponto de vista económico: o do acordo necessário, até final do ano, sobre as regras de governação económicas da UE.

"Têm estado suspensas desde o início da pandemia e se não houver acordo, a partir de janeiro começam a ser aplicadas", lembrou, acrescentando que um conjunto de países, incluindo a Alemanha, "dificilmente as conseguiriam cumprir".

Os líderes da UE reúnem-se esta quinta-feira e sexta-feira em Bruxelas para debater as tensões no Médio Oriente, visando uma pausa humanitária em Gaza e negociações sobre uma solução de dois Estados, além de desafios europeus como as migrações, segurança e questões orçamentais.

Ao nível geopolítico, também será discutida a invasão da Ucrânia pela Rússia, com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a participar por videoconferência no início da cimeira, quando a UE equaciona como usar os bens congelados da Rússia para financiar a reconstrução da Ucrânia.

Na sexta-feira, está agendada uma cimeira da zona euro, com a participação de Lagarde.

O BCE anunciou esta quinta-feira que deixou as taxas de juro inalteradas, o que acontece pela primeira vez desde julho de 2022.

Esta pausa foi anunciada depois de 10 subidas consecutivas das taxas de juro e numa altura em que a inflação dá sinais de abrandar.