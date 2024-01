António Costa destaca "grande consenso político" sobre concurso para construção do primeiro troço da linha de alta velocidade

O primeiro-ministro demissionário, António Costa, discursou esta sexta-feira no lançamento do concurso para a construção do primeiro troço da linha ferroviária de alta velocidade entre Porto e Lisboa.António Costa destacou o "longo caminho" percorrido e o "grande consenso político" em torno do concurso, salientando que apenas o Chega se absteve e ninguém votou contra, "um sinal de grande maturidade da nossa democracia"."Este projeto corresponde a uma visão do território, competitivo externamente e mais coeso internamente", explicou. A "opção fundamental para o País" descrita pelo chefe do Governo de gestão representa o culminar de "muitos anos" de investimento na ferrovia".

Na parte final do discurso, o primeiro-ministro contou que em 1995, na formação do Governo de António Guterres, quis ser secretário de Estado dos Transportes, mas acabou como secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

"Por linhas muito tortas", em consequência da Operação Influencer e da demissão de João Galamba das funções de ministro das Infraestruturas em novembro passado, acabou agora, com o executivo em gestão, a tutelar a pasta das Infraestruturas.

Em relação ao atual líder do PS, António Costa defendeu que, "de facto, foi o grande impulsionador da construção do Plano Ferroviário Nacional e da visão da ferrovia como potencial grande cluster da economia nacional".

Na quinta-feira, o Parlamento aprovou em votação final a recomendação do PS ao Governo para que arrancasse com o TGV "antes do final do prazo para as candidaturas ao Connecting Europe Facility", a 30 de janeiro. Estão em causa cerca de 730 milhões de euros destinados exclusivamente a Portugal em fundos comunitários, caso o executivo reúna condições políticas mínimas para apresentar em Bruxelas uma candidatura bem-sucedida.