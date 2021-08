"Não vamos deixar as empresas morrer": António Costa diz que TAP "vai ser salva" e realça reforço do SNS

António Costa, secretário-geral dos socialistas, discursa este sábado no Congresso do PS. O líder do partido agradeceu por ter sido reeleito para o cargo pela quarta vez.O momento do discurso começou com agradecimentos. "Agradecer às Forças Armadas que mostraram disponibilidade total, a sua importância não são em missões tradicionais, mas missões de interesse público, são uma honra para Portugal", começou por dizer."Provámos que em conjunto somos mesmo mais fortes e não há vírus nem pandemia que nos derrote. O principal reconhecimento é devido aos cidadãos em geral, aos cidadãos anónimos, aos que não estando doentes se mantiveram isolados para segurança do próximo, aos que apesar do receio de serem infetados não pararam para que nada nos faltasse. Reconhecimento aos empresários, aos do setor da cultura, que viram o seu rendimento limitado, a sua atividade paralisada. A todos é devido o nosso profundo reconhecimento. A todos os portugueses em geral pelo sentido cívico mostrado, desde o uso da máscara tão desagradável, a forma como respeitaram os confinamentos tão duros que tivemos por duas vezes, pela forma extraordinária como confiaram na ciência e na vacinação como grande arma para vencer esta pandemia"."Podemos orgulhar-nos de sermos dos países com maior taxa de vacinação. Mais uma vez provámos que somos excecionais em todos os momentos excecionais. Este ano e mesmo um momento para todos os portugueses dizerem: temos orgulho em sermos portugueses"."Há lições a retirar: Estado social forte é imprescindivel, sem ele não teríamos o músculo da segurança social a apoiar as pessoas e as empresas, não teríamos um SNS a dar resposta a todos os portugueses. Este resultado é fruto da excelência dos profissionais da saúde. O SNS foi reforçado quase tanto como nos 4 anos da legislatura anterior. Este ano tivemos um novo reforço histórico: mais 29 mil profissionais de saúde"."Vivemos momentos terríveis, muito exigentes, mas a verdade é que em nenhuma circunstância nunca nenhum profissional de saúde teve de ser sujeito à escolha de saúde de escolher quem salva ou quem deixa morrer, porque o SNS foi capaz de dar resposta às necessidades que se apresentavam"."Estamos a recuperar muito do que foi adiado: cirurgias, rastreios, consultas. Vamos continuar a reforçar o SNS. Não será com a vacinação concluída que vamos deixar de o fazer. O SNS é fundamental para o futuro", atirou o PM."Segunda lição: às crises responde-se com solidariedade e não austeridade. Adaptamos prestações sociais, aumentamos o salário mínimo, não hesitamos em salvar e apostar em empresas fundamentais para a economia, como a TAP", disse sublinhando que vai ser salva."No pior momento o desemprego não ultrapassou os 8%, apesar de 2 confinamentos voltamos a crescer, estamos a crescer acima da zona euro, da União Europeia"."É preciso acelerar a resposta a muitas das vulnerabilidades que a pandemia tornou mais evidentes. É evidente que temos de acelerar essa execução"."Vamos aumentar o investimento nos transportes públicos para enfrentar alterações climáticas, mas também pela importância na deslocação das pessoas invesitr nas ferramentas diigitiais, muito importantes, acelerar mudança do futuro, sem deixar ninguém para trás, aposta nas competências e formações de todos na transição digital. Não paramos nem esgotamos nem na resposta à vacinação. Olhamos para o nosso país passar do 18 mais seguro para o 4 país mais seguro do mundo".O processo de vacinação abre a esperança de manter pandemia sobre controlo. Agora, cabe-nos fazer mais e melhor. Não nos conformamos, ir mais longe, mais depressa, garantir o futuro pelo caminho certo. Esta é uma tarefa para qual estamos todos convocados. Não é o tempo de desanimar, mas de arregaçar as mangas. A menos de um mês das eleições queria deixar mensagem de grande mobilização do PS. Somos o maior partido autárquico do país". "Temos o futuro para garantir", concluiu Costa.