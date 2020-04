António Costa diz que esforço acrescido nos dias da Páscoa é importante para o resto do mês

O primeiro-ministro, António Costa, mostrou-se hoje confiante de que os portugueses percebem que o "esforço acrescido" pedido nos cinco dias da Páscoa "é particularmente importante para a evolução do resto do mês" da pandemia da covid-19.

Na conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros de hoje que definiu as alterações ao ano letivo devido à pandemia, António Costa foi questionado sobre como está a correr o primeiro de cinco dias com mais restrições às deslocações.

"Não tenho ainda nenhuma informação sobre como está a decorrer. Tenho a esperança e a confiança que os portugueses percebem que este esforço acrescido que é pedido nestes cinco dias é particularmente importante para a evolução do resto do mês", afirmou.