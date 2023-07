António Costa diz que não passou "a noite a ler o relatório [da TAP]" mas está "absolutamente tranquilo e descansado"

O primeiro-ministro, António Costa, referiu esta quarta-feira que não passou "a noite a ler o relatório" sobre a TAP, mas está "absolutamente tranquilo e descansado", afirmando ainda que não era o momento de se pronunciar."A comissão não terminou. Temos um plano de reestruturação devidamente aprovado pela Comissão Europeia. Já demos o primeiro passo para a privatização e brevemente estaremos a aprovar o decreto-lei", afirmou.António Costa está em Aveiro onde decorre o Encontro Ciência 2023. Os investigadores manifestam-se esta quarta-feira contra a precariedade do setor. Ao responder a uma manifestante o primeiro-ministro afirmou que no Conselho de Ministros vai discutir na quinta-feira "o novo projeto de estatuto da carreira de investigação".Quando questionado pelos jornalistas sobre o regresso de Pedro Nuno Santos ao parlamento, António Costa referiu que vê o regresso "com muita naturalidade".Ao falar sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS), o primeiro-ministro anuncia 120 novas unidades locais de saúde e assevera que é necessário "melhorar o SNS".Em relação aos médicos no sistema hospitalar António Costa admitiu que é necessário "alargar os centro de responsabilidade integrados". "Queremos alargar às urgências para poder melhorar a segurança dos cidadãos no acesso as urgências", garantiu.O primeiro-ministro falou ainda sobre o IRS e admitiu que os "portugueses pagam menos dois mil milhões de euros do que o que pagariam se as regras de 2015 se mantivessem"."Sou presidente do sindicato dos portugueses", garantiu.