António Costa diz que o relatório da IGF é "absolutamente claro"

O presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja, e a CEO da TAP, Christine Jeanne Ourmières-Widener, foram demitidos esta segunda-feira, sem direito a indemnizações. António Costa disse respeitar a decisão, mas refere que "a demissão não retira o contributo e os feitos de ambos" para a empresa.O primeiro-ministro reforçou que mantém a confiança no ministro das Finanças, apesar de todas as críticas que Fernando Medina tem vindo a receber nos últimos meses. "É claro que Fernando Medina não tinha conhecimento sobre a situação", diz.De recordar que no final do ano passado, Pedro Nuno Santos, antigo ministro das Infraestruturas, apresentou a sua demissão. "Pedro Nuno Santos retirou as consequências políticas que tinha ao apresentar a sua demissão do cargo de ministro das Infraestruturas", realça Costa.António Costa aproveitou ainda para deixar claro que o plano de reestruturação da companhia aérea continuará a ser executado. "O processo de privatização da empresa assenta sobretudo na qualidade da TAP, no potencial da TAP e na forma como o plano de reestruturação tem vindo a ser seguido. O plano de reestruturação continuará a ser executado e, portanto, as condições para a privatização não serão postas em causa. Felizmente, há várias empresas que têm manifestado interesse nesse processo", sustentou o líder do executivo.

António Costa referiu que ainda na semana passada a companhia alemã Lufthansa manifestou interesse em entrar na privatização da TAP.



Esta segunda-feira veio a público o relatório da IGF relativo à cessação de funções da antiga administradora da TAP, Alexandra Reis, que recebeu 500 mil euros após a saída da empresa. A inspeção-Geral das Finanças concluiu a nulidade do acordo entre a TAP e a ex-administradora. Neste sentido, Alexandra Reis está agora obrigada a devolver cerca de 450 mil euros.