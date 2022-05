António Costa diz que Portugal tem condições únicas para ser grande plataforma na reindustrialização da Europa

O primeiro-ministro defendeu esta terça-feira que Portugal tem "condições únicas para ser uma grande plataforma de localização" na reindustrialização da Europa, devido à sua posição geográfica e à segurança, mas também à aposta nas qualificações e na transição climática.

Discursando no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, no âmbito de um conjunto de encontros com empresários para preparar a feira de Hannover -- em que Portugal é o país parceiro --, António Costa abordou os fundos comunitários para afirmar que as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do Portugal 2030 reservam, nos próximos sete anos, "11 mil milhões de euros destinados exclusivamente ao apoio ao investimento exclusivamente empresarial".

"11 mil milhões de euros são só 90% mais do que a última geração de fundos comunitários disponibilizou às empresas: é praticamente o dobro o que vamos ter nos próximos sete anos, comparativamente ao que tivemos nos últimos sete anos", disse.