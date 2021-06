António Costa diz que qualquer violação de proteção de dados é grave e que está aberta auditoria à Câmara de Lisboa

O primeiro-ministro António Costa justificou esta segunda-feira, na Cimeira da NATO, que o caso de divulgação de dados de manifestantes à embaixada da Rússia em Lisboa não se tratou de uma colaboração da Câmara com a Rússia, mas sim de uma prática administrativa que já está a ser auditada."Creio que é muito claro que não se tratou, como as primeiras notícias procuraram dizer e induziram, de que havia uma prática de colaboração da Câmara Municipal de Lisboa na perseguição e identificação de oposicionistas russos, que havia delação por parte da Câmara de Lisboa de ativistas russos, de denúncia às autoridades russas de quem eram os ativistas, parecendo como que a Câmara de Lisboa era assim uma espécie de centro de espionagem do senhor Putin na perseguição dos seus opositores", afirmou.Costa sublinhou ainda que qualquer violação de proteção de dados é grave e por isso está aberta a auditoria à Câmara de Lisboa. O primeiro-ministro recusou, no entanto, comentar o pedido de desculpa de Medina, pois considera não lhe caber a si este tipo de reações. Costa disse não ver "como possa haver responsabilidade política de algo que não passa do balcão da Câmara Municipal de Lisboa".Sobre a pandemia, Costa alerta que se mantêm necessários todos os cuidados para evitar a propagação do vírus, mesmo para aqueles que já se encontram vacinados.António Costa falava em conferência de imprensa após a cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês), que decorreu hoje no quartel-general da Aliança, em Bruxelas, e que reuniu os chefes de Estado e de Governo dos 30 Estados-membros da organização.O primeiro-ministro considerou hoje que a cimeira da NATO foi a "cimeira do reencontro entre a Europa e os Estados Unidos" e permitiu "virar a página" sobre um "episódio difícil e tenso" vivido pela Aliança "nos últimos anos".

"Esta cimeira foi a cimeira do reencontro entre a Europa e os Estados Unidos da América em torno do reforço desta aliança multilateral. (...) Significa isto virarmos uma página de um episódio difícil e tenso que a NATO viveu nos últimos anos, e isso é o que resulta de essencial desta cimeira", sublinhou o primeiro-ministro.