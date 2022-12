António Costa é um minucioso construtor de puzzles, o que lhe dá uma especial capacidade de planeamento. E de não descurar os detalhes. Características essenciais que fizeram do líder do PS um caso único na arte de sobreviver em política.



Em sete anos, foi de governar sem ganhar eleições, mas com uma legitimidade política intocável, até uma maioria absoluta, que lhe caiu literalmente do céu, nas eleições de janeiro deste ano.









