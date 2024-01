António Costa e Augusto Santos Silva elogiam competência e dedicação à causa pública de Júlio Pereira

O primeiro-ministro e o presidente da Assembleia da República manifestaram hoje pesar pela morte de Júlio Pereira, ex-secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), destacando o seu profissionalismo e dedicação à causa pública.

Júlio Pereira, que esteve 12 anos à frente do SIRP, entre 2005 e 2017, e que foi secretário de Estado da Defesa no primeiro Governo socialista liderado por António Guterres, morreu hoje aos 71 anos.

"É com pesar que lamento a morte de Júlio Pereira. Recordo o seu profissionalismo e uma vida inteira de entrega e dedicação à causa pública, destacando as funções de secretário-geral do SIRP, entre 2005 e 2017. Apresento as minhas condolências à família e amigos", escreveu António Costa na rede social X (antigo Twitter).

Também numa mensagem que publicou na mesma rede social, Augusto Santos Silva sustenta que eram reconhecidas por todos "a competência, sobriedade e dedicação ao serviço público de Júlio Pereira".

"Magistrado do Ministério Público, desempenhou eficientemente lugares de máxima responsabilidade, como o de secretário-geral do SIRP. As mais sinceras condolências à sua família", acrescentou o presidente da Assembleia da República.

Júlio Alberto Carneiro Pereira trabalhou no Governo de Macau, onde esteve 10 anos, como assessor do secretário adjunto para a Administração, como diretor do Serviço de Administração e Função Pública e administrador do Fundo de Pensões de Macau. Foi ainda assessor diplomático do governador de Macau, de 1986 a 1989.

O antigo chefe das "secretas" foi diretor operacional do Serviço de Informações de Segurança (SIS), entre 1997 e 2000, antes de ascender ao topo do SIRP.

Nascido em Montalegre, no distrito de Vila Real, Júlio Pereira licenciou-se em Direito na Universidade de Coimbra e estudou na capital chinesa, Pequim, onde frequentou um curso intensivo de Língua e Cultura. Tinha um mestrado em estudos chineses e falava mandarim.

Quando deixou a chefia dos serviços de informações, Júlio Pereira regressou ao Supremo Tribunal de Justiça como procurador-geral adjunto.

Foi também diretor do extinto Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) entre 2001 e 2003.

Júlio Pereira era um defensor do acesso das "secretas" aos metadados das comunicações e da capacidade para fazerem escutas no âmbito do combate ao terrorismo.

Numa entrevista que deu ao Expresso em 2018, quando questionado se fazia parte da Maçonaria, respondeu que já o tinham tentado "levar em visita", mas a organização não o mobilizava.

