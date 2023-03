António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa visitam fábrica em Mangualde no âmbito do PRR

António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa visitaram, esta sexta-feira, a fábrica da Stellantis, em Mangualde. O objetivo da visita foi apurar de que forma podem ser utilizados os fundos europeus do PRR para o desenvolvimento automóvel e tecnológico no futuro."Portugal é o pais que está mais avançado dos 27 na aplicação do PRR", afirmou o primeiro-ministro. "Devemos aumentar em 33% a oferta de creches e residências para idosos após aplicação do PRR", acrescentou.Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que a aplicação do PRR é "uma corrida contra o relógio, há um prazo que termina no final de 2026, pode haver prolongamento mas não podemos contar com isso". Afirmou ainda que o objetivo da aplicação deste plano é "avançar antes dos outros, estar à frente no futuro"."Os fundos europeus visam dois objetivos, apoiar aquilo que são agendas mobilizadoras de futuro, estar na primeira linha de futuro. Por outro lado, acelerar os problemas sociais de quem ficou no passado para trás, [tais como] habitação, condições sociais e desenvolvimento de regiões", afirmou o Presidente da República.Quando questionado sobre as críticas feitas à aplicação do PRR por parte do Governo, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que "não dá notas" e que é um "catalisador positivo". "Estou alerta e chamo a atenção para aquilo que pode ser, em cada momento, o despertar da atenção do governo, do PM, dos autarcas, dos portugueses em geral para um desafio que é unico, é dificil", referindo-se à aplicação dos fundos europeus.