Ligações de TGV, uma central de armazenamento de energia, a produção de semicondutores, estratégias comuns para a gestão dos rios e para o turismo na zona de fronteira e ainda a rede do 112 Transfronteiriço, tudo isto foi acordado entre o primeiro-ministro, António Costa, e o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, na cimeira ibérica que esta sexta-feira decorreu em Viana do Castelo.









Ver comentários