Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Costa em Salzburgo para debater as migrações

Presidente do Partido Social Democrata viaja até Salzburgo para participar no encontro dos líderes nacionais do PPE.

09:28

O primeiro-ministro, António Costa, participa na quinta-feira, em Salzburgo, na Áustria, numa cimeira informal dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), na qual serão debatidas as novas propostas comunitárias na área das migrações.



A agenda de trabalho do primeiro-ministro na sua visita a Salzburgo tem início na quarta-feira, na véspera do arranque dos trabalhos da cimeira, com um jantar informal, organizado por Sebastian Kurz, o chanceler da Áustria, que exerce atualmente a Presidência rotativa do Conselho Europeu.



A convite do presidente do Conselho, os líderes europeus irão reunir-se à mesa para debater as propostas recentemente apresentadas pela Comissão Europeia no domínio das migrações e para avaliar os progressos realizados na redução de chegadas de migrantes irregulares e na cooperação com países terceiros.



"Durante o verão, as tensões entre os Estados-membros acentuaram-se novamente devido aos fluxos migratórios para a UE. Quero vincar claramente que a demanda para solucionar a crise das migrações é uma missão conjunta dos Estados-membros e das instituições europeias. Enquanto uns quiserem resolver a crise, mas outros insistirem em usá-la, esta permanecerá insolúvel", alerta Donald Tusk na carta-convite endereçada aos líderes dos 28.



Em Salzburgo, o presidente do Conselho espera que os Estados-membros consigam pôr fim "ao ressentimento mútuo" e regressar a "uma abordagem construtiva" para uma crise que tantas tensões tem espoletado no bloco comunitário.



Na cimeira informal de quinta-feira, os chefes de Estado e Governo dos 28 vão centrar-se na segurança interna da UE, nomeadamente nos progressos para melhorar a cooperação policial e judiciária, e para reforçar a segurança das fronteiras e a resiliência no ciberespaço.



Donald Tusk presidirá à reunião, que contará com a presença do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e cujas conclusões serão refletidas nas próximas reuniões do Conselho Europeu.



No final da cimeira, já sem a presença da primeira-ministra britânica, Theresa May, realizar-se-á uma reunião a 27, com o propósito de analisar juntamente com o negociador-chefe comunitário, Michel Barnier, o estado das negociações para a saída do Reino Unido da UE, e de delinear as próximas etapas do 'Brexit'.



Na quarta-feira, à margem da reunião informal dos líderes dos 28, decorrerá uma reunião do Partido Popular Europeu (PPE), na qual estará presente Rui Rio.



O presidente do Partido Social Democrata viaja até Salzburgo para participar no encontro dos líderes nacionais do PPE, no qual também irão estar Tusk, Juncker e o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani.



Iniciativa de Sebastian Kurz, o encontro da maior família política europeia centrar-se-á na preparação para os trabalhos da cimeira informal, mas, na presença do primeiro-ministro húngaro, não deverá evitar debater a recomendação do Parlamento Europeu para a instauração de um procedimento disciplinar à Hungria por violação grave dos valores europeus pelo Governo de Viktor Órban, em matérias como migrações e Estado de direito.